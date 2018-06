Heftige Unwetter im Südwesten: Gewitter legt Flughafen lahm

Über Teilen von Baden-Württemberg haben am Donnerstagabend heftige Unwetter gewütet. Vor allem in den Bereichen Reutlingen, Esslingen und Mannheim rückte die Feuerwehr zu zahlreichen Einsätzen aus. Keller liefen voll, Straßen waren überflutet. Am Stuttgarter Flughafen wurde wegen des Unwetters über Stunden die Abfertigung eingestellt.

Passagiere und Mitarbeiter warteten in Flugzeugen, Fahrzeugen oder im Gebäude, wie ein Flughafensprecher sagte. Mehrere Flüge seien annulliert worden, sagte ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums in Reutlingen. Am späten Abend normalisierte sich die Lage etwas, es gab aber weiterhin Einschränkungen.

Ein Fahrzeug, in dem ein Mitarbeiter des Airports saß, wurde vom Blitz getroffen. Der Mitarbeiter wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer er verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt.

In Kirchheim unter Teck war ein ganzes Wohngebiet ohne Strom - Ursache war offenbar ein Blitzeinschlag, wie der Polizeisprecher in Reutlingen weiter sagte. In Esslingen brannte außerdem ein Dachstuhl, auch hier hatte vermutlich ein Blitz das Feuer verursacht.

Vor allem im Stuttgarter Norden sei die Lage noch sehr unübersichtlich, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in der Landeshauptstadt. „Straßen sind überflutet, Keller vollgelaufen, Unterführungen überspült.“ Ob es Verletzte gab, war zunächst unklar.

Während fast überall in Deutschland die Gewitter langsam nachließen, regnete und blitzte es im Südwesten weiter heftig. Der Deutsche Wetterdienst warnte für Baden-Württemberg weiterhin vor lokalen Unwettern.