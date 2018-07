Laupheim (dpa/lsw) - Rund 30 Heeresflieger des Bundeswehr-Standortes Laupheim (Landkreis Biberach) haben ihre Fitness unter Beweis gestellt. Sie kehrten am Donnerstag von einem Sternlauf durch Süddeutschland wieder in die Kaserne zurück, teilte ein Bundeswehrsprecher mit. Die Soldaten waren am Montag in fünf Teams an Bundeswehrstandorten in Baden-Württemberg und Bayern gestartet. Teilweise legten sie am Tag 50 Kilometer joggend oder marschierend zurück. Die Donau wurde schwimmend durchquert. „Wir wollten damit die Leistungsfähigkeit unserer Soldaten aufzeigen“, sagte der Sprecher. Auch beweise die Aktion die günstige geografische Lage der Kaserne.

Laupheim ist ein großer Standort mit rund 1600 Soldaten und 200 zivilen Angestellten. Die Stadt hat Sorge, dass der Standort der Bundeswehrreform zum Opfer fällt.