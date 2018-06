Hebammen aus ganz Baden-Württemberg sind am Samstag in Heidelberg für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld auf die Straße gegangen. An einem Protestmarsch durch die Innenstadt nahmen rund 350 Hebammen teil, sagte die Landesvorsitzende des Hebammenverbandes, Ulrike Geppert-Orthofer. Die Erwartungen der Organisatoren seien damit erfüllt worden. Ein Sprecher der Polizei bestätigte die Zahl.

Der Verband befürchtet einen Versorgungsnotstand in der Geburtshilfe, weil immer mehr Hebammen ihren Beruf aufgeben. Die Arbeit lohne sich nicht mehr, da die Vergütung seit Jahren stabil bleibe und gleichzeitig die Kosten steigen.

Eine Lösung des Streits ist nicht in Sicht

Die meisten Geburtshelferinnen sind freiberuflich tätig. Sie verhandeln derzeit mit den gesetzlichen Kassen über eine Anhebung ihrer Vergütung. Die Hebammen klagen vor allem über stark gestiegene Betriebskosten und Haftpflichtprämien. Die Kassen lehnen mehr Geld bislang ab, eine Lösung des Streits ist nicht in Sicht.

Die Bundes- und Landespolitik hatte den Hebammen zuletzt Unterstützung zugesichert. In einer einstimmig beschlossenen Resolution forderte der Sozialausschuss des Stuttgarter Landtags die Krankenkassen auf, in den laufenden Verhandlungen auf die Hebammen zuzugehen. Auch Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) sprach sich für eine bessere Vergütung der Hebammen aus.

Der internationale Hebammentag wird seit 1991 jährlich am 5. Mai begangen, kurz vor dem Muttertag. (lsw)