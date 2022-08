Havariertes Güterschiff auf Rhein freigeschleppt

Das havarierte Güterschiff auf dem Mittelrhein in Rheinland-Pfalz ist am Mittwochvormittag freigeschleppt worden. Es werde von der Unglücksstelle zwischen St. Goar und Oberwesel nach Bingen gebracht, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Die Schifffahrt auf dem vielbefahrenen Strom war nach der Havarie in der Nacht gesperrt worden, flussaufwärts soll sie zur Mittagszeit wieder freigegeben werden. Bis Schiffe wieder rheinabwärts fahren können, wird es laut Sprecher „locker 14 Uhr werden“.

Das 190 Meter lange und fast 23 Meter breite Güterschiff war in der Fahrrinne flussaufwärts mit einem Maschinenschaden liegen geblieben, so dass kein Schiff mehr passieren konnte.

