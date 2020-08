Nach einem Unfall auf der Autobahn 6 nahe Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind zwei Fahrstreifen in Richtung Heilbronn mehrere Stunden gesperrt gewesen. Nach Angaben der Polizei war ein 53-jähriger Fahrer eines Kleinlastwagens am Dienstagmorgen auf den Verzögerungsstreifen an der Abfahrt zu einer Raststätte geraten und hatte dort einen Sattelzug gestreift, der abfahren wollte. Durch den Aufprall riss des Aufbau des Kleinlasters ab, so dass sich die Ladung - der zum Umzug geladenen Hausrat des Fahrers - auf allen Fahrstreifen verteilte.

Für kurze Zeit musste die gesamte Fahrbahn gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Weshalb der 53-Jährige auf den Verzögerungsstreifen geriet, war noch unklar. Es bildete sich ein Stau von bis zu sechs Kilometern Länge.

