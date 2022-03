Hausbrand: Mehrere Verletzte und hoher Sachschaden

Bei einem Wohnhausbrand in Mannheim sind mehrere Menschen verletzt worden und Schäden in Höhe von rund 300.000 Euro entstanden. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer in einer Wohnung im Obergeschoss des Mehrfamilienhauses ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die meisten Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen, einige mussten von den Einsatzkräften mithilfe einer Drehleiter aus dem Dachgeschoss gerettet werden. Anschließend wurden sechs Menschen, die giftige Rauchgase eingeatmet hatten, vor Ort medizinisch behandelt und drei weitere ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer wurde schnell gelöscht, ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen verhindert. Die Brandursache war zunächst unklar.

