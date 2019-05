Die Feuerwehr hat in Achberg (Landkreis Ravensburg) eine Tote aus einem brennenden Haus geborgen. Dabei handele es sich wahrscheinlich um die 88 Jahre alte Bewohnerin, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mit. Eine Obduktion soll Klarheit über die Identität und die Todesursache bringen.

In dem alten Einfamilienhaus war am Sonntagvormittag aus zunächst ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Ein 66-Jähriger, der außer der 88-Jährigen in dem Haus wohnte, war zu dem Zeitpunkt nicht anwesend. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Polizeimeldung