Haus der Geschichte zeigt Weihnachten im Schützengraben

Heiligabend anno 1914 - Messer und Zigarren stehen auf dem Wunschzettel der kleinen Margaretha. Am Weihnachtsbaum hängen Christbaumkugeln, verziert mit dem Eisernen Kreuz. Das Haus der Geschichte gibt seit Donnerstag Einblicke in die Weihnachtszeit während des Ersten Weltkrieges zwischen 1914 und 1917. „Das Friedensfest in Kriegszeiten“ zeige, wie Menschen an der Front und in der Heimat das Christfest gefeiert haben, sagte Ausstellungsleiterin Paula Lutum-Lenger. Die Weihnachtsschau ist seit Donnerstag im Rahmen der Ausstellung „Fastnacht der Hölle“ für etwa sechs Wochen zu sehen.

24 Glasvitrinen erinnern an einen Adventskalender, der unter anderem ergreifende Briefe, Feldpostkarten und Kinderspielzeug wie eine Steiff-Puppe eines Infanteristen enthält. Unter den Exponaten ist auch ein Weihnachtsbäumchen aus Papier. „Der wurde damals massenhaft an die Front geschickt, um die Moral der Truppe zu stärken“, erklärte die Ausstellungsleiterin. Tausende Exemplare wurden bis in Schützengräben und Unterstände an vorderster Linie geliefert.

Weihnachten und Krieg dürfe nicht zusammenpassen, sagte Thomas Schnabel, Leiter des Hauses der Geschichte am Donnerstag. „Aber es war nicht nur vor Hundert Jahren, sondern ist auch noch heute an vielen Stellen in der Welt blutige Realität“, sagt Schnabel.

Haus der Geschichte über Ausstellungen "Fastnacht der Hölle" und "Friedensfest in Kriegszeiten"