Haus der Geschichte hat Interesse an Originalen aus RAF-Zelle

Stuttgart (dpa/lsw) - Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg möchte Originale aus den Zellen von RAF-Terroristen in Stuttgart sichern. Das Museum sei mit der Leitung des Gefängnisses im Stuttgarter Stadtteil Stammheim in Kontakt, sagte der Sprecher des Hauses der Geschichte am Mittwoch in Stuttgart. Ziel sei es, Originalteile aus einer der Zellen im Bau 1 zu erhalten. Das marode Gebäude, in dem sich Zellen der RAF-Terroristen Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Jan-Carl Raspe und Gudrun Ensslin befanden, soll 2015 abgerissen werden. Die Grünen im Gemeinderat haben beantragt, die Zellen wenigstens in Teilen als historischen Ort zu retten.