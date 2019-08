Hauptbahnhof Worms gesperrt: Womöglich Fliegerbombe gefunden

Der Hauptbahnhof in Worms ist am Mittwochabend gesperrt worden. Bauarbeiter hatten einen ungewöhnlichen Gegenstand gefunden. Laut Polizei in Mainz und laut Bundespolizei in Koblenz prüfte der Kampfmittelräumdienst, ob es sich dabei um eine Fliegerbombe handelt. „Seit 18 Uhr ist der Zugverkehr dort eingestellt“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.

Der Fernverkehr zwischen Mainz und Mannheim wurde demnach umgeleitet. Für den Nah- und Regionalverkehr seien Ersatzbusse im Einsatz. Wie lange die Sperrung andauert und ob eine Entschärfung nötig wird, war zunächst unklar.

