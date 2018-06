Haupt- und Werkrealschüler grübeln über Abschlussprüfungen

Stuttgart (dpa/lsw) - Für rund 15 000 Schüler - und damit mehr als doppelt so viele wie im vergangenen Jahr - haben am Dienstag die schriftlichen Abschlussprüfungen an den Werkrealschulen im Südwesten begonnen. Den massiven Anstieg führte das Kultusministerium in Stuttgart laut einer Mitteilung auf den Wegfall der Notenhürde für den Übergang in das zehnte Schuljahr zurück. Erstmals nahmen den Angaben nach auch Schüler an den Prüfungen teil, die sich für die Option „Hauptschulabschluss nach Klasse 10“ entschieden haben.

Die Prüfungen an den Werkrealschulen begannen mit dem Fach Deutsch, am 14. Mai werden die Schüler schriftlich in Mathematik und am 4. Juni in Englisch geprüft. An den Hauptschulen in Baden-Württemberg stehen an diesem Mittwoch für 27 000 Schüler die schriftlichen Deutsch-Prüfungen an. Mathematik folgt am 15. Mai, Englisch am 5. Juni. Sprachprüfungen in Englisch haben die Schüler der Klassen 9 und 10 an insgesamt 862 öffentlichen und 44 privaten Haupt- und Werkrealschulen in Baden-Württemberg schon hinter sich.

