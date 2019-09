Hauk will Versicherung im Wein- und Obstbau bezuschussen

Von Oliver Helmstädter

Vielleicht gibt es bald in Ulm zu viele Parkplätze. Das kann sich zumindest Markus Zimmermann, Marketingleiter beim Donau-Iller-Nahverkehrsverbund vorstellen.

Denn wenn die Tiefgarage am Bahnhof mit 540 Stellplätzen und das Einkaufsquartier Sedelhöfe mit 700 Parkplätzen im kommenden Jahr eröffnen, würden die Karten neu gemischt. Auch vor diesem Hintergrund sei der dritte Ulmer „Green Parking Day“, der am Samstag, 14. September, in Ulm stattfindet, ein Blick in die Zukunft.