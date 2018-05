Hauk will mehr Ladesäulen für Elektroautos auf dem Land

Agrarminister Peter Hauk (CDU) will auf dem Land mehr Ladesäulen für Elektroautos schaffen. „Keiner kauft ein E-Auto, wenn er damit rechnen muss, dass ihm irgendwann der Strom ausgeht“, sagte Hauk. Er will am heutigen Freitag in Stuttgart eine Studie zum Thema Ladeinfrastruktur vorstellen. Es bestehe durchaus ein Stadt-Land-Gefälle bei der Ladeinfrastruktur sowie auch bei der Nachfrage. Nach Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) gab es Ende Juni vergangenen Jahres 1786 Ladepunkte im Südwesten. Somit belegt das Land den dritten Platz bundesweit. Bayern kommt demnach auf 2503 Ladepunkte und Nordrhein-Westfalen auf 1970. Nach Verbandsangaben hat eine Ladesäule mindestens zwei Ladepunkte.

Agrar - und Verbraucherschutzministerium