Stuttgart (dpa/lsw) - CDU-Fraktionschef Peter Hauk verfolgt die Diskussion über das Übergangsgeld für Abgeordnete mit Skepsis. „Das gemeinsame Ziel der bisherigen Lösung ist es, neben der finanziellen übergangsweisen Absicherung nach Ausscheiden aus der Politik, auch den Austausch der besten Köpfe zwischen Politik und Wirtschaft weiter zu fördern“, sagte Hauk am Freitag der Nachrichtenagentur dpa in Stuttgart. Die derzeitige Lösung sei tragfähig und von keiner Fraktion bisher angezweifelt worden. „Sollte dies nun anders sein, werden wir das Thema in der Fraktion aufgreifen und diskutieren.“

Hauk reagierte damit auf einen Vorstoß von Landtagspräsident Guido Wolf (CDU). Dieser will die Regelungen auf den Prüfstand stellen, nach dem Grüne und SPD Änderungsbedarf angemeldet hatten. Hintergrund ist der nahtlose Wechsel von Dietrich Birk (CDU) vom Landtag in die Wirtschaft. Ihm steht trotzdem ein Übergangsgeld in Höhe von 143 980 Euro zu.