Hauk: Schmid steht bei Haushaltsgesprächen unter Zeitdruck

Stuttgart (dpa/lsw) - Im Streit um Einsparungen im Landeshaushalt hat sich CDU-Fraktionschef Peter Hauk auf die Seite der Landesbeamten geschlagen. Er könne nachvollziehen, dass diese ein Gesamtkonzept bis 2016 forderten und mit weiteren Verschiebungen von Tariferhöhungen nicht einverstanden seien, sagte Hauk am Freitag in Stuttgart. Am Mittwoch waren Gespräche zwischen Finanzminister Nils Schmid (SPD), dem Beamtenbund und dem Deutschen Gewerkschaftsbund über mögliche Einsparungen ergebnislos auf diesen Montag vertagt worden.

Die grün-rote Regierung muss im Doppelhaushalt 2013/2014 mehrere hundert Millionen Euro einsparen - auch beim Personal. Vor allem der Umgang mit Tarifsteigerungen ist ein Knackpunkt. Hauk sagte, nach seinem Eindruck stehe Schmid nun unter einem erheblichen Zeitdruck. Denn bereits am 25. September will das Kabinett Eckpunkte beschließen. Zudem habe die Landesregierung es versäumt, frühzeitig mit einer vernünftigen Aufstellung des Haushaltes zu beginnen.

