Hattrick für Kirgistan: Ulms Lux glänzt beim Asien-Cup

Die Rolle des Fußball-Heldens scheint Vitalij Lux zu liegen. Schon in der ersten Runde des DFB-Pokals war der 29-jährige Stürmer vom SSV Ulm der entscheidende Mann, als der Regionalligist völlig überraschend den Cup-Verteidiger Eintracht Frankfurt rauswarf. Beim 2:1 Mitte August erzielte Lux, der als Kind zunächst in dem zentralasiatischen Land aufwuchs, das vorentscheidende 2:0.

Nun gelang ihm etwas ganz Besonderes: Mit drei Toren schoss er am Mittwoch die Nationalelf Kirgistans beim 3:1 gegen die Philippinen praktisch allein ins Achtelfinale des Asien-Cups. Und das bei der ersten Teilnahme des Landes an diesem Turnier. Noch nie war das einem kirgisischen Spieler in einem wichtigen Wettbewerb gelungen.

„Das sind große Gefühle“, sagte Lux nach dem Erfolg in Dubai, der Kirgistan als einer der vier besten Gruppendritten in die K.o.-Phase brachte. Er sei stolz, der erste Spieler Kirgistans zu sein, dem ein solcher Hattrick gelang. „Ich war mir sicher, dass ich heute treffe. Und ich habe Geschichte geschrieben.“ Zuvor hatte Kirgistan die Spiele gegen China und den Titelmitfavoriten Südkorea verloren.

Lux wurde in Kirgistan geboren und kam mit sechs Jahren nach Deutschland. Vor seinem Wechsel nach Ulm im vergangenen Sommer stand er bei Drittligist SpVgg Unterhaching in der 3. Liga unter Vertrag.

