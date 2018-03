Die Hasenbestände in der Region Südwestdeutsches Mittelgebirge - samt Schwarzwald und Schwäbischer Alb - sind weitgehend stabil geblieben. Das geht aus der jüngsten Langohr-Zählung hervor, deren Ergebnisse der Deutsche Jagdverband (DJV) mit Blick auf das bevorstehende Osterfest am Montag veröffentlichte. Mit zwölf Feldhasen pro Quadratkilometer ist die Region auf dem zweiten Rang nach dem Nordwestdeutschen Tiefland (17). Besonders wohl fühlen sich die Mümmelmänner im Südwesten laut DJV in den Gebieten entlang des Rheins sowie im Großraum Stuttgart.

Im Alpenvorland mit der Bodenseeregion ergab die Zählung elf Feldhasen pro Quadratkilometer. Auch im bundesweiten Schnitt ist der Langohr-Bestand mit elf Hasen pro Quadratkilometer auf Feldern und Wiesen weitgehend stabil, wie DJV-Sprecher Torsten Reinwald sagte. Nur sechs waren es dagegen im Nordostdeutschen Tiefland und im Bereich Ostdeutsches Mittelgebirge.

Gezählt wurde im Frühjahr und Herbst vergangenen Jahres, daraus ergibt sich die sogenannte Nettozuwachsrate. „Nach einem Negativwert im Vorjahr lag die Nettozuwachsrate 2017 bundesweit bei plus sechs Prozent“, sagte Reinwald. Besonders hoch war der Zuwachs im Südwestdeutschen Mittelgebirge mit 11 Prozent, gefolgt vom Nordwestdeutschen Tiefland (10 Prozent).

Jäger und Wissenschaftler haben bundesweit in knapp 550 Referenzgebieten für das Wildtier-Informationssystem der Länder Deutschlands (WILD) gezählt, Bayern und Sachsen waren nicht dabei.

Wildtier-Informationssystem der Länder Deutschlands (WILD)

Nabu zum Feldhasen

Deutsche Wildtier Stiftung zum Feldhasen

Deutsche Wildtier Stiftung zur Hasenapotheke

Deutscher Jagdverband zum Feldhasen

Deutscher Jagdverband zum Wildkaninchen

Rote Liste

Landesforsten Rheinland-Pfalz zu Hase und Kaninchen