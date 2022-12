Harte Debatte nach Illerkirchberg im Stuttgarter Landtag

Die Stille hat nicht lange gewährt. Der baden-württembergische Landtag hat zu Beginn seiner Sitzung am Mittwoch in einer Schweigeminute der Opfer von Illerkirchberg gedacht – und im Anschluss heftig über die Asylpolitik in Deutschland gestritten. Die AfD warf allen anderen Parteien vor, Blut an ihren Händen zu haben. Diese warfen der vom Verfassungsschutz beobachteten Partei im Gegenzug vor, die Tat für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Die CDU befeuert derweil die Debatte um Abschiebungen von Straftätern auch nach Afghanistan.

„Hinter jedem messerstechenden und vergewaltigenden Asylbewerber steht ein Politiker der etablierten Parteien, der ihn in unser Land gelassen hat“, sagt Daniel Lindenschmid. Als der AfD-Politiker dann noch pauschal von „messerschwingenden Asylbewerbern“ spricht, reißt Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) der Geduldsfaden. Sie droht ihm einen Ordnungsruf an.

Motiv weiter unklar

Die AfD hat die Attacke auf zwei Mädchen auf deren Weg zur Schule am 5. Dezember zum Anlass genommen, im Landtag ein Bild von Deutschland zu zeichnen, in dem die innere Sicherheit von gewalttätigen Asylsuchenden erschüttert ist. Die 14-jährige Ece starb, ihre 13-jährige Freundin überlebte den Angriff schwer verletzt. Gegen den mutmaßlichen Täter, einen Asylbewerber aus Eritrea, erging Haftbefehl. Die Behörden ermitteln wegen Mordes. Der Mann befindet sich laut Staatsanwaltschaft Ulm weiter im Justizvollzugskrankenhaus Hohenasperg, nachdem er sich kurz nach der Tat selbst verletzt haben soll. Zu seinen Motiven ist bislang nichts bekannt.

„Es gibt keine Hinweise auf eine politisch, religiös oder extremistisch motivierte Tat“, erklärt Innenminister Thomas Strobl (CDU) erneut im Landtag. Das lindere zwar nicht den Schmerz, den die Familie und Freunde der Opfer spürten. „Aber das zeigt auch klar, dass wir uns gegen die politische Instrumentalisierung einer solchen Tat wehren müssen.“ Und genau dies werfen alle anderen Parteien im Landtag der AfD vor.

Parteien kritisieren AfD-Kundgebung

Besonders viel Kritik äußern die Abgeordneten von Grüne, CDU, SPD und FDP an der Kundgebung der AfD vor dem Rathaus in Illerkirchberg vom vergangenen Samstag. Zuvor hatten hier bereits rechtsextreme Gruppen wie die Identitäre Bewegung und die Partei Der Dritte Weg demonstriert. „Dann war die AfD da, nicht bei der Familie, sondern für eine Demo mit Gruppenfoto ohne Respekt oder Rücksicht auf die Trauer und den Willen der Angehörigen“, erklärt Daniel Lede-Abal (Grüne). „Sie war dort, um den Tod des Mädchens für ihre Zwecke zu instrumentalisieren.“ Die FDP-Abgeordnete Julia Goll spricht von einem „Aufmarsch“, der „abstoßend“ sei, und ruft in Richtung AfD-Fraktion: „Schämen Sie sich dafür!“

Wut sei kein kluger Ratgeber, betont der CDU-Abgeordnete Christian Gehring und nennt es „absolut falsch, wenn man direkt nach einer solchen Tat Forderungen stellt oder sich an Erklärungen versucht“. Das Agieren der AfD sei eine „Schande“, die „jeden Respekt vor den trauernden Menschen in Illerkirchberg vermissen lässt“.

SPD wundert sich über CDU-Vorstoß zu Abschiebungen

Der SPD-Abgeordnete Sascha Binder wirft derweil auch der CDU politische Instrumentalisierung der Bluttat vor. „Was mich allerdings wundert, ist, dass selbst die CDU diesen Vorfall in Illerkirchberg nutzt, um die Debatten um die Abschiebungen nach Afghanistan noch einmal etwas mit Leben zu füllen“, sagt Binder und ruft die Christdemokraten dazu auf, sachlich zu bleiben. Seit Tagen tobt eine Debatte um die Abschiebung von straffälligen Geflüchteten auch nach Afghanistan. Justizministerin Marion Gentges (CDU) hatte sich bei SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser dafür eingesetzt, straffällige Ausländer abschieben zu können. Abschiebungen nach Afghanistan sind wegen der Sicherheitslage in dem Land allerdings ausgesetzt. Das hat zwar nichts mit dem Fall von vergangener Woche zu tun, wohl aber mit einem anderen in derselben kleinen Gemeinde.

2019 hatten Asylbewerber in der Halloween-Nacht ein 14-jähriges Mädchen in ihrer Asylunterkunft vergewaltigt, vier wurden 2021 zu Haftstrafen verurteilt, das Verfahren gegen einen 15-Jährigen wurde eingestellt. Nun wurde bekannt, dass einer der Täter nach seiner Haftstrafe ins Abschiebegefängnis kam, im März allerdings freigelassen wurde, weil eine Abschiebung nach Afghanistan aussichtslos war. Danach wurde er zurück nach Illerkirchberg gebracht.

Innenminister Strobl will Straftäter abschieben

Bereits am Dienstag hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) betont, dass nicht das Land entscheide, wohin abgeschoben werden könne. „Ich habe kein Auswärtiges Amt, habe keine Botschaft in den Ländern. Deshalb ist das eine klare Entscheidungsgewalt des Bundes.“ Während sich der Regierungschef distanziert über das Briefeschreiben der Justizministerin äußerte, stellt sich sein Vize Strobl am Mittwoch hinter Gentges. „Diejenigen, die schwere und schwerste Straftaten begangen haben, haben ihr Bleiberecht verwirkt und müssen, wenn irgend möglich, abgeschoben werden“, sagt er.

Eltern der toten Ece appellieren an Politik und Presse

Solche Debatten wie an diesem Tag im Landtag lehnen die Eltern der getöteten Ece ab. In einer Mitteilung vom Mittwoch erinnern sie Politik und Presse an ihre Verantwortung und appellieren, auch im Namen von Ece: „Lassen wir es nicht zu, dass das abscheuliche Verbrechen unsere Gesellschaft weiter spaltet.“ Für Hass, Hetze und Rassismus gebe es keinen Raum. Woher ein Mensch komme, welche Sprache er spreche, spiele keine Rolle. „Was zählt ist die Menschlichkeit und der Zusammenhalt einer Gesellschaft“, erklären sie. „Vielfalt ist Reichtum, wenn alle zusammenstehen.“

Für sich, aber auch für ihre Gemeinde, bitten sie nun um Ruhe, um trauern zu können. „Was uns bleibt, ist die tiefe Sehnsucht nach Frieden in unserer Heimat und Gemeinde Illerkirchberg“, erklären sie und mahnen: „Bitte lassen Sie uns zusammenstehen – Hand in Hand!“