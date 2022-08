Harald Schmidt bekommt 272 Euro Rente. „Die kassier ich auch knallhart, ich hab ja einbezahlt, das steht mir zu“, sagte der Entertainer und Schauspieler, der am Donnerstag (18. August) 65 wird, der Deutschen Presse-Agentur in Köln. „Das ist ja kein Almosen, das ist ein Deal, den ich mit dem Staat gemacht habe. Her damit!“ Er sei zwar die meiste Zeit Freiberufler gewesen, aber er habe „15 Jahre voll eingezahlt“, was ihn immerhin zu dieser „Mini-Rente“ berechtige.

