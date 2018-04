Hansa Rostock nach 0:0 in Karlsruhe neun Spiele sieglos

Hansa Rostocks sportliche Misere hält an. Die Mecklenburger kamen am Sonntag zu einem 0:0 beim Aufstiegskandidaten Karlsruher SC und warten in der 3. Fußball-Liga nun schon neun Spiele auf einen Sieg. Das Team von Trainer Pavel Dotchev fiel nach dem vierten Unentschieden in Serie auf den siebten Tabellenrang zurück.

Ohne einige verletzte, erkrankte oder gesperrte Stammspieler hatten die Gäste vor 15 300 Zuschauern im Wildparkstadion wie erwartet einen schweren Stand. Hansa fand gegen die heimstarken Hausherren kaum zu erfolgversprechenden Offensivaktionen und hatte in der 17. Minute Glück, als Schlussmann Janis Blaswich eine Chance von KSC-Innenverteidiger David Pisot vereitelte.

Auch nach dem Wiederanpfiff änderte sich der Spielverlauf in einer insgesamt wenig ansehnlichen Partie nicht. Der KSC blieb dominierend und hatte die beste Gelegenheit, als Fabian Schleusener in der 82. Minute aus Nahdistanz die Latte traf. Rostocks beste und fast einzige Möglichkeit vergab in der letzten Minute der regulären Spielzeit der eingewechselte Tim Väyrynen, der den Ball aus Nahdistanz über die Latte setzte.

