Neuzugang Cedric Teuchert von Hannover 96 wird den Saisonauftakt in der 2. Fußball-Bundesliga verpassen. Der 22 Jahre alte Stürmer zog sich am Wochenende beim Testspiel gegen den FC Groningen eine Muskelfaszienverletzung im linken Oberschenkel zu. Das teilte sein Verein am Montag mit. Wie lange Teuchert ausfallen wird, ist noch nicht klar. Der Bundesliga-Absteiger tritt am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky) im ersten Saisonspiel beim VfB Stuttgart an.

Mitteilung von Hannover 96