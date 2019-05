Hannover-Stürmer Ihlas Bebou wechselt zu 1899 Hoffenheim

Stürmer Ihlas Bebou wechselt zur kommenden Saison vom Bundesliga-Absteiger Hannover 96 zur TSG 1899 Hoffenheim. Dies teilten beide Clubs am Donnerstag mit. Der togolesische Fußball-Nationalspieler erhält in Sinsheim einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Nach Medienangaben soll Hoffenheim für den 25-Jährigen aufgrund einer Ausstiegsklausel eine Ablösesumme in Höhe von zehn Millionen Euro an die Niedersachsen gezahlt haben.

„Ihlas ist einer der schnellsten Spieler der Bundesliga und kann in der Offensive variabel eingesetzt werden. Darüber hinaus ist er technisch und spielerisch stark, so dass er extrem schwer zu verteidigen ist und ein echter Unterschiedsspieler sein kann“, erklärte Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen.

Bebou kam im Sommer 2017 von Fortuna Düsseldorf zu 96 und schoss in 44 Pflichtspielen zehn Tore für Hannover. In der laufenden Saison kam der Stürmer aufgrund von Verletzungen lediglich auf elf Bundesliga-Einsätze (vier Tore) für den Tabellenvorletzten. „Es war eine intensive Zeit mit Höhen und Tiefen. Ganz klar: Ich hätte den Verein natürlich sehr gerne unter ganz anderen Umständen verlassen“, sagte Bebou.

Mitteilung Hannover 96

Mitteilung 1899 Hoffenheim