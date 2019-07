Hannover-Sportchef Schlaudraff: Stuttgart ist der Topfavorit

Sportdirektor Jan Schlaudraff von Hannover 96 hält den VfB Stuttgart für den großen Aufstiegsfavoriten der 2. Fußball-Bundesliga. Das sagte der 35-Jährige in mehreren Interviews mit der „Bild“-Zeitung, der „Sport Bild“ und dem „Sportbuzzer“ (Mittwoch). „Ich denke, dass Stuttgart der Topfavorit ist. Dahinter wird es ein enges Rennen zwischen vielen Mannschaften geben, zu denen der HSV, Nürnberg, wir sowie ein, zwei Überraschungsmannschaften gehören“, so Schlaudraff im Trainingslager der 96er in Österreich.

