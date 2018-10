Handwerker stürzt von Gerüst und verletzt sich schwer

Bei einem Arbeitsunfall ist am Montag ein 61-jähriger Handwerker in Achern (Ortenaukreis) von einem Gerüst gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Mann arbeitete an einem Rohbau und stand auf Holzbrettern in einer Höhe von 168 Zentimetern, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war das Gerüst vermutlich nicht vorschriftsmäßig aufgebaut. Womöglich sei der Mann dann neben ein Holzbrett getreten. Bei dem Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu. Zur Behandlung kam er in ein Krankenhaus.

Mitteilung der Polizei