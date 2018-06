Nach der Ankündigung von Fahrverboten Anfang 2019 für ältere Diesel-Autos in Stuttgart fordert das Handwerk unbürokratische Ausnahmen. „Wir wollen eine intakte Umwelt in der Landeshauptstadt, gleichzeitig müssen die Handwerker aber freie Fahrt haben, um die Kunden versorgen zu können“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Region Stuttgart, Thomas Hoefling. Es sei wichtig, dass die Ausnahmen ohne viel Bürokratie genehmigt würden.

Die grün-schwarze Landesregierung hatte am Dienstag angekündigt, dass es Anfang 2019 Fahrverbote für Diesel der Abgasnorm 4 und darunter geben soll. Betroffen sein sollen Fahrzeuge, die zu dem Zeitpunkt mindestens acht Jahre alt sind.

Ob später auch Diesel-Autos der Abgasnorm 5 betroffen sind, hängt von der Wirkung des geplanten Gesamtpakets zur Luftreinhaltung ab, das Grün-Schwarz bis zur Sommerpause eintüten will. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte im Februar entschieden, dass Fahrverbote in Stuttgart zur Luftreinhaltung grundsätzlich erlaubt sind. Stuttgart kämpft gegen hohe Stickoxidwerte. Wesentliche Verursacher dieser Luftverschmutzungen sind Diesel-Fahrzeuge.