Handtaschen-Raub: Seniorinnen überfallen und leicht verletzt

Zwei Seniorinnen sind am Wochenende im Rems-Murr-Kreis auf ähnliche Weise überfallen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde eine 85-Jährige am späten Samstagabend in Fellbach von einem Unbekannten überfallen, der ihr die Handtasche entriss und damit flüchtete. Die Frau stürzte und verletzte sich dabei leicht.

Der zweite Überfall ereignete sich laut Polizei in der benachbarten Gemeinde Kernen im Remstal (ebenfalls Rems-Murr-Kreis). Eine 84-jährige Frau wurde dort am frühen Sonntagabend auf einem Fußweg von hinten attackiert und zu Boden gestoßen. Der Täter schleifte die Seniorin noch mehrere Meter in einen unbeleuchteten Bereich, wo er ihr schließlich die Handtasche entriss und damit flüchtete. Die Frau wurde bei dem Überfall leicht verletzt und musste im Krankenhaus versorgt werden.

