Handlungsbedarf an Grundschulen: GEW ruft Koalition auf

Nach den erschreckenden Testergebnissen in Deutsch und Mathematik bei vielen Grundschülern und Empfehlungen von Bildungsexperten erwartet die Schul-Gewerkschaft GEW ein deutliches Nachsteuern der baden-württembergischen Landesregierung. Die grün-schwarze Koalition müsse Fehler korrigieren und die jahrelange Vernachlässigung der Grundschulen beenden, forderte die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Monika Stein, am Freitag in Stuttgart. „Dafür reichen die geplanten 500 Stellen für alle Schulen bei weitem nicht aus“, sagte sie.

Angesichts der alarmierenden Befunde müsse mehr getan werden, um Kinder und Jugendliche zu fördern. Die jüngste Prognose für Baden-Württemberg habe einen Bedarf von zusätzlichen 1900 Stellen für die sogenannte sozialindexbasierte Ressourcenzuteilung errechnet. „Wir erwarten von der Landesregierung einen Stufenplan, um dieses im grün-schwarzen Koalitionsvertrag vereinbarte Ziel zu erreichen“, forderte Stein erneut.

Bildungsforscher sehen auch angesichts eines relevanten Anteils von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten bundesweit dringenden Handlungsbedarf. Die Grundschulen sollten sich auf das Wesentliche konzentrieren und die Mindeststandards erreichen, schlägt die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz vor. Außerdem sollte die Stundenanzahl in Deutsch und Mathe erhöht sowie die individuelle Förderung verbessert werden, heißt es in dem wissenschaftlichen Gutachten für die Kultusministerkonferenz (KMK). Die Studie wurde am Freitag in Berlin vorgestellt.

Im Gutachten schlagen die Experten 20 Maßnahmen vor. Hintergrund sind der IQB-Bildungstrend, eine Studie, die im Abstand von fünf Jahren die Kompetenzen bei Viertklässlern repräsentativ untersucht, und die Kindergesundheitsstudie (Kiggs) des Robert Koch-Instituts. Die Studien hatten gezeigt, dass etwa jeder fünfte Viertklässler Mindeststandards in Deutsch und Mathematik nicht erreicht und fast jedes vierte sieben- bis zehnjährige Kind ein erhöhtes Risiko für psychische Auffälligkeiten zeigt.

SWK-Gutachten

Zusammenfassung SWK-Gutachten

