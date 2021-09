Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg in Waldstück geborgen

In einem Waldgebiet bei Eningen unter Achalm (Kreis Reutlingen) ist eine französische Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Sie wurde von Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes geborgen, wie die Polizei am Sonntag weiter berichtete. Wer sie am Samstagmittag gefunden hatte und ob die Granate noch hätte explodieren können, konnte die Polizei nicht sagen. Eine konkrete Gefährdung habe es aber nicht gegeben, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:210912-99-189485/2

