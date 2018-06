Stuttgart (dpa/lsw) - Der Einzelhandel im Südwesten scheint mit dem Weihnachtsgeschäft noch einmal die Kurve gekriegt zu haben. Mit Blick auf die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr sagte der Präsident des baden-württembergischen Handelsverbandes, Horst Lenk, den „Stuttgarter Nachrichten“ (Donnerstag): „Wir rechnen mit einem knappen Plus von einem bis 1,5 Prozent.“ Das sei kein Grund, euphorisch zu sein, aber nach einem schwierigen Start ins Jahr 2011 ein gutes Ergebnis. Der Andrang in den Geschäften kurz vor und nach den Weihnachtsfeiertagen hat nach Angaben der Zeitung den Händlern ein am Ende doch noch gutes Jahr beschert.

Trotz internationaler Wirtschafts- und Eurokrisen habe sich der Einzelhandel in den vergangenen Jahren stabil gezeigt, sagte Lenk. „Der deutsche Verbraucher ist trotz vieler Negativmeldungen immer positiv geblieben.“ Er hoffe, dass das auch 2012 so bleibt. Neben Büchern und Parfüm seien im Weihnachtsgeschäft immer mehr Gutscheine gefragt gewesen - diese führten die Kunden dann Ende Dezember und Anfang Januar wieder in die Geschäfte.