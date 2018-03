Weil sie die Handbremse nicht richtig angezogen hat, ist das Auto einer 37-Jährigen in den Neckar gerollt. Nach Informationen der Polizei hatte sie ihr Auto am Montag in Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) am abschüssigen Ufer abgestellt. Das Fahrzeug verselbstständigte sich - und krachte in den Fluss. Das fahrunfähige Auto musste mit einem Spezialkran geborgen werden.

Pressemitteilung mit Bild