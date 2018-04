Handbremse nicht gezogen: Auto in Neckar untergegangen

In Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Auto in den Neckar gerollt und untergegangen, weil dessen junger Besitzer die Handbremse nicht gezogen hat. Der 18-Jährige selbst befand sich bei dem Unglück nicht mehr im Wagen, wie die Polizei mitteilte. Er hatte sich am frühen Samstagmorgen mit einem Freund auf dem Parkplatz oberhalb des Fähranlegers getroffen. Der Wagen machte sich selbstständig, rollte in den Fluss, wurde von der Strömung mitgerissen und ging unter. Die Feuerwehr barg ihn später. Laut Polizei war der Mann weder alkoholisiert noch unter anderweitigem Drogeneinfluss. „Er hat bloß nicht aufgepasst“, sagte ein Sprecher.

