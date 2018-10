Handballerinnen von Bietigheim holen Sieg in Königsklasse

Den Handballerinnen der SG BBM Bietigheim ist in der Champions League ein überraschender Sieg gelungen. Gegen den Titelkandidaten CSM Bucuresti aus Rumänien setzte sich der Bundesligist am Sonntagabend mit 30:28 (16:12) durch. Beste Werferin der SG BBM war Nationalspielerin Kim Naidzinavicius mit elf Treffern. Durch den unerwarteten Erfolg im zweiten Spiel der Gruppe D rückte die Mannschaft von Trainer Martin Albertsen auf den ersten Tabellenplatz in der Vierergruppe vor.

