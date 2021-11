Handballer Kneule verlängert um weiteres Jahr in Göppingen

Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen hat den ursprünglich noch bis Sommer laufenden Vertrag mit Kapitän Tim Kneule um ein weiteres Jahr verlängert. „Tim ist nach wie vor ein unglaublich wichtiger und zuverlässiger Führungsspieler in unserer Mannschaft. Er spielt auf konstant gutem Niveau, übernimmt viel Verantwortung in Angriff und Abwehr und ist eine absolute Identifikationsfigur unseres Vereins“, sagte der Sportliche Leiter Christian Schöne in einer Mitteilung des Clubs. Der 35 Jahre alte Kneule spielt bereits seit 2006 für die Schwaben.

