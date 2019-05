Handball: Urban rückt in Profi-Kader von Bietigheim auf

Mario Urban rückt zur kommenden Saison in den Kader des abstiegsbedrohten Handball-Bundesligisten SG BBM Bietigheim auf. Der 20 Jahre alte Rechtsaußen aus der zweiten SG-Mannschaft unterschrieb einen Vertrag bis 2021, wie der Tabellenvorletzte am Dienstag mitteilte. „Es freut uns, dass mit Mario ein weiteres Eigengewächs den Sprung in den Bundesligakader geschafft hat“, sagte SG-Sportdirektor Jochen Zürn. Vier Spieltage vor dem Saisonende trennen die SG zwei Punkte vom VfL Gummersbach auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz.

