Handball-Nationalspieler Groetzki glaubt an EM-Teilnahme

Das Verfahren gegen den mutmaßlichen Messerangreifer aus Friedrichshafen ist am Dienstag fortgesetzt worden. Wie berichtet hatte sein Verteidiger einen Befangenheitsantrag gegen Richter und Schöffen gestellt, der vom Gericht als unzulässig abgelehnt wurde. Am Ende des Sitzungstages ergriff der Angeklagte erstmals das Wort. „Ich will, dass es hier gerecht läuft“, rief er aufgebracht.

Der damals 21-Jährige hat bereits eingeräumt, in der Nacht auf den 3.