Die TSV Hannover hat als letzte Mannschaft die Endrunde um den deutschen Handball-Pokal erreicht. Die Niedersachsen gewannen am Mittwoch etwas überraschend mit 31:30 (17:14) bei den Rhein-Neckar Löwen. Vor 7620 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena war Morten Olsen mit zehn Treffern bester Torschütze der Hannoveraner, für die Löwen war Andy Schmid 16 Mal erfolgreich.

Die Niedersachsen lagen zunächst stets mit zwei Treffern zurück, drehten die Begegnung aber noch vor dem Seitenwechsel und profitierten von zahlreichen Ballverlusten der Löwen. Zu Beginn des zweiten Durchgangs erzielte Schmid die ersten acht Tore für die Nordbadener, die zwischenzeitlich 24:20 (44.) führten. Aber Olsen schockte den zweifachen deutschen Meister mit dem Siegtreffer drei Sekunden vor dem Abpfiff.

Zuvor hatten sich bereits der THW Kiel, der TBV Lemgo und die MT Melsungen für das Final Four am 4. und 5. April in Hamburg qualifiziert. In der Hansestadt werden am kommenden Montag auch die Halbfinal-Paarungen ausgelost.

Deutscher Handballbund