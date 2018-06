- Handball-Nationalspieler Uwe Gensheimer verlässt den Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen nach 13 Jahren zum Saisonende. Für ihn sei nach dieser Spielzeit der richtige Zeitpunkt, ins Ausland zu wechseln, erklärte der 28 Jahre alte Linksaußen am Freitag in einer Mitteilung des Tabellenführers. Der Kapitän der Nationalmannschaft wird mit Paris St. Germain in Verbindung gebracht. Mit dem gebürtigen Mannheimer verlieren die Löwen ihre Identifikationsfigur. Gensheimer steht bei den Badenern seit 2003 unter Vertrag und reifte beim Vize-Meister zum Weltklasse-Handballer. Nun will er den zum Ende der Spielzeit auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern.

