Handball-Bundesliga: Flensburg und Kiel mit Auswärtsaufgaben

Von Susanne Grimm

Mit dem jüngsten Spatenstich am Dienstag hat Bürgermeister Maik Lehn den Startschuss für die Erschließung des dritten Bauabschnitts an der Europastraße gegeben. 13 Bauplätze sollen hier entstehen, auf mehreren davon werden Doppelhäuser gebaut, denn die Nachfrage nach Baugrund in der Heuberggemeinde ist nach wie vor groß.

„Willy-Brandt-Weg“ heißt die neue Straße, die wie die Zufahrten zu den benachbarten Neubaugebieten, „Konrad-Adenauer-Weg“ (erster Bauabschnitt) und „Theodor-Heuss-Weg“ (zweiter Bauabschnitt) zu Ehren großer ...