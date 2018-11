Der Halleschen FC hat in der 3. Fußball-Liga seinen Erfolgskurs fortgesetzt. Die Hallenser gewannen am Samstagnachmittag ihr Heimspiel am 16. Spieltag gegen die SG Sonnenhof Großaspach mit 2:0 (1:0). Die Tore erzielten vor 5427 Zuschauern im ERDGAS Sportpark Björn Jopek in der 14. und Mathias Fetsch in der 69. Spielminute. Damit kletterte der HFC vorübergehend auf Platz vier mit direktem Kontakt zu den Aufstiegsplätzen.

Die Gäste aus dem Württembergischen machten vom Anpfiff weg Druck und brachten die Abwehr der Hallenser in der Anfangsphase ein ums andere Mal in Verlegenheit. Praktisch mit ihrem ersten gelungenen Angriff gelang aber die HFC-Führung. Auch nach der Pause waren die Schützlinge von Trainer Torsten Ziegner das aktivere Team. Aber auch Großaspach hatte gute Möglichkeiten. Nach dem 2:0 ließen die Gastgeber nichts mehr anbrennen und brachten den letztlich verdienten Heimsieg souverän über die Zeit.

Homepage Hallescher FC

Facebook Hallescher FC

Twitter Hallescher FC

Youtube Hallescher FC

Instagram Hallescher FC

3. Liga bei dfb.de