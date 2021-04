Halep scheitert im Tennis-Halbfinale von Stuttgart

Die rumänische Wimbledonsiegerin Simona Halep ist im Halbfinale des Tennis-Turniers in Stuttgart ausgeschieden. Die Weltranglisten-Dritte verlor am Samstag gegen die an Position fünf gesetzte Aryna Sabalenka aus Belarus überraschend glatt mit 3:6, 2:6 und verpasste damit den erhofften Einzug ins Endspiel.

Im Finale fordert Sabalenka am Sonntag die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty aus Australien heraus, die sich zuvor mit 4:6, 7:6 (7:5), 6:2 gegen die Weltranglisten-Fünfte Jelina Switolina aus der Ukraine behauptet hatte. Von anfangs acht Deutschen hatte es keine bis ins Viertelfinale der mit 456 073 Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung geschafft. Die zweimalige Stuttgart-Siegerin Angelique Kerber war im Achtelfinale gegen Switolina ausgeschieden.

dpa-infocom, dpa:210424-99-339358/2

