Ein Schlafwandler hat nur mit Boxershorts bekleidet in Pforzheim Zuflucht auf einer Polizeiwache gesucht. Er habe sich in der Nacht zum Mittwoch offenbar selbst aus seiner Wohnung ausgesperrt und sei frierend durch die Innenstadt gelaufen, teilte die Polizei in Karlsruhe mit. Der 29-Jährige habe den Beamten erklärt, dass er öfter schlafwandle. Hilfe kam schließlich von der Mutter des Mannes, die über einen Zweitschlüssel verfügt und ihren Sohn in die Wohnung zurück begleitete.

Mitteilung der Polizei