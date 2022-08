Ein Schaden von geschätzt 500.000 Euro ist bei einem Wohnhausbrand in Wilhelmsdorf bei Ravensburg entstanden. Die Flammen brachen am frühen Samstagmorgen am Carport aus und griffen auf das Haus über, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Feuerwehr löschte. Verletzt wurde niemand. Die Ursache war noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:220827-99-531826/2