Gut eine halbe Million Besucher werden zum viertägigen Sommerfest in Stuttgart erwartet, das heute beginnt. Die kulinarische Flaniermeile zwischen Altem Schloss und Staatstheater wird am Nachmittag eröffnet. 29 Gastronomen bieten ihre Spezialitäten an. Im Angebot werden etwa Rinderfilet, Lachssteak, Tapas oder Muscheln sein. Los geht es an beiden Werktagen um 17.00 Uhr und am Wochenende um 11.00 Uhr. Zu den Speisen wird auf fünf Bühnen rund 120 Stunden Livemusik serviert. Zahlreiche Bands präsentieren Hits von Jazz über Rock bis hin zu Schlagern. Das Kinderprogramm gestaltet der Erlebnispark Tripsdrill.