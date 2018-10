CDU-Landesgeneralsekretär Manuel Hagel hält der AfD vor, sich nicht von radikalen Politikern in ihren Reihen trennen zu wollen. „Die AfD braucht sie. Die AfD will sie“, sagte Hagel am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Er bezog sich auf den neuen Anlauf der AfD, den Stuttgarter Landtagsabgeordneten Wolfgang Gedeon wegen Äußerungen über Juden aus der Partei werfen zu wollen. Hagel erinnerte daran, dass bereits ein erstes Verfahren gegen Gedeon nicht mit einem Ausschluss aus der Partei endete. „Stattdessen gab es innerparteiliche Solidaritätsbekundungen.“

Einen Antrag des AfD-Landesvorstandes auf Parteiausschluss für Gedeon hatte das Landesschiedsgericht Anfang 2018 unter Verweis auf formale Gründe zurückgewiesen. 2016 hatten Antisemitismusvorwürfe gegen Gedeon vorübergehend zur Spaltung der AfD-Fraktion im Landtag in Stuttgart geführt. Gedeon gehört dem Parlament derzeit als fraktionsloser Abgeordneter an. Er ist aber weiter Mitglied der AfD. Zuletzt sorgte Gedeon in der Partei mit Kritik an der Gründung einer Vereinigung jüdischer AfD-ler für Unruhe. Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel und AfD-Bundeschef Jörg Meuthen sprachen sich dafür aus, Gedeon aus der Partei auszuschließen.

Hagel warnte die Wähler davor, bei der hessischen Landtagswahl am 28. Oktober ihr Kreuz bei der AfD zu machen. „AfD wählen bedeutet, sich nicht nur mit hasserfüllten Nazis, mit denen die AfD auf der Straße marschiert, sondern sich auch mit Rassisten und Antisemiten wie Gedeon gemein zu machen. Das sollte jedem klar sein.“ Hintergrund von Hagels Äußerung dürfte dabei aber auch die Tatsache sein, dass vor allem die CDU - auch im Südwesten - Wähler an die AfD verloren hat.