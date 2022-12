Haftbefehl nach Messerangriff in Flüchtlingsunterkunft

Nach einem mutmaßlichen Messerangriff in einer Flüchtlingsunterkunft in Mössingen ist am Samstag Haftbefehl gegen den Verdächtigen erlassen worden. Der 31-Jährige soll nach ersten Erkenntnissen seinem 26 Jahre alten Mitbewohner am Freitag im Streit mit einem Messer mehrere Verletzungen zugefügt haben, teilte die Polizei mit. Dabei soll er in Begleitung dreier noch unbekannter Männer gewesen sein. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt.

Mitteilung

© dpa-infocom, dpa:221224-99-10625/2