Nach einem Messerangriff auf seine getrennt von ihm lebende Ehefrau ist ein 46 Jahre alter Mann festgenommen worden. Das zuständige Amtsgericht hat am Dienstag einen Haftbefehl gegen den Mann erlassen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten. Dem 46-Jährigen wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Er soll seiner Frau in der Nacht zum Dienstag an deren Wohnung in Haiterbach (Kreis Calw) aufgelauert und sie mit einem Messer schwer verletzt haben. Der Verdächtige konnte kurze Zeit später festgenommen werden. Die 39-jährige Ex-Partnerin musste notoperiert werden.

Meldung Polizei