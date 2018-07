Drei Tage nach einem tödlichen Ehestreit, bei dem eine 62-jährige Frau ums Leben kam, ist gegen den dringend verdächtigen Ehemann Haftbefehl erlassen worden. Dem 68-Jährigen werde Totschlag vorgeworfen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er habe die Tat eingeräumt, könne sich seinen Angaben zufolge aber nicht mehr an Einzelheiten erinnern. Die Obduktion habe ergeben, dass das Opfer mit stumpfen Gegenständen erschlagen wurde.

Nachbarn hatten am vergangenen Sonntag die Polizei gerufen, weil sie einen lautstarken Streit gehört hatten. Die Polizei traf kurz darauf in der Wohnung ein und fand die leblose Frau. Ein Notarzt konnte sie nicht mehr retten. Der 68-jährige Ehemann, der sich noch in der Wohnung befand, war daraufhin festgenommen worden.

