Haftbefehl gegen 24-Jährigen wegen Vergewaltigung erlassen

Nach der Vergewaltigung einer Frau in Offenburg hat die Polizei einen 24-Jährigen festgenommen. Der junge Mann soll sein Opfer am frühen Samstagmorgen vom Bahnhof an zunächst verfolgt und zwischen Freiburger Straße und Orkanstraße überfallen und vergewaltigt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Anschließend sei er mit dem Handy der 24-Jährigen geflohen. Der Frau gelang es, einen Autofahrer auf sich aufmerksam zu machen, der die Polizei alarmierte. Die Beamten nahmen den aus Zentralafrika stammenden Mann noch in der Nähe des Bahnhofs fest. Ein Richter erließ Haftbefehl wegen Vergewaltigung und Diebstahl.

Pressemitteilung der Polizei