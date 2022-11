Hälfte der Menschen im Südwesten für Boykott der Fußball-WM

Rund jeder zweite Baden-Württemberger wünscht sich laut einer Umfrage einen Boykott der Fußball-WM in Katar durch die deutsche Nationalmannschaft. Anschauen möchten sich die Spiele gar nur rund 20 Prozent der Menschen im Südwesten, wie der sogenannte Baden-Württemberg Report im Auftrag eines Zusammenschlusses der privaten Radiosender im Land (Privat.Radio) ergab.

Etwa jeder Dritte (32 Prozent) hat sich in dieser Frage bislang noch nicht entschieden - bei knapp der Hälfte (46 Prozent) stößt die TV-Übertragung der Spiele auf Ablehnung. Überhaupt gaben nur acht Prozent der Befragten an, sich auf die Weltmeisterschaft in Katar zu freuen.

Als Grund für die ablehnende Haltung gegenüber dem Wettstreit in dem Wüstenstaat gaben 65 Prozent der Befragten an, dies moralisch nicht mit sich vereinbaren zu können. Bei 43 Prozent war das fehlende Interesse am Fußball der ausschlaggebende Grund und etwa jeder Dritte (32 Prozent) hält den Zeitpunkt für falsch: Die WM finde zur falschen Jahreszeit statt.

Ergebnisse der Befragung

Zusammenschluss der Privatradios

© dpa-infocom, dpa:221109-99-449172/3