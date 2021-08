Häftling will aus Gefängnis flüchten: 15 Meter abgestürzt

Ein Untersuchungshäftling hat sich beim Fluchtversuch aus der Ulmer Justizvollzugsanstalt lebensgefährlich verletzt. Der Mann sei am Samstagnachmittag beim Hofgang aus bisher ungeklärte Weise auf das Dach des Gefängnisses gelangt, wie die Polizei mitteilte. Er habe versucht, das Dach über ein Regenrohr zu verlassen und sei dabei aus rund 15 Meter Höhe auf ein geparktes Auto gestürzt.

Passanten verständigten sofort die Rettungsleitstelle und die Polizei. Der Mann wurde in eine Klinik gebracht. Das Alter des Häftlings und die Gründe für seine Untersuchungshaft wollte die Polizei nicht bekanntgeben. Der Mann schwebe immer noch in Lebensgefahr, bestätigte ein Sprecher am Sonntag.

